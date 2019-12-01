“Los países europeos tienen que involucrarse un poco en las negociaciones, aunque eso dependerá de Zelenski”: Trump 

Washington, Estados Unidos, a 15 de agosto de 2025.- Tras la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente Ruso, Vladimir Putin, donde el mandatario estadounidense, después de la reunión asegurara que, a pesar de no haber llegado a un acuerdo sobre Ucrania, se logró avanzar en distintos puntos clave de los temas de interés, agregó que dependerá de Zelensky, presidente de Ucrania, el cerrar el acuerdo de paz con Rusia.

Así lo indicó Donald Trump en la entrevista que ofreció en exclusiva para Fox News, con Sean Hannity, posterior a la reunión, en la que también comentó que los países europeos deberían involucrarse más en las negociaciones, contradiciendo un poco lo declarado por Putin tras la entrevista, donde él pidió a los países europeos no involucrarse en las negociaciones.

Aunque recalcó que realmente depende del presidente ucraniano cerrar el acuerdo, argumentando que también dependerá de él, el posible cese territorial.

"Ahora depende realmente del presidente Zelenski cerrarlo. Y también diría que los países europeos tienen que involucrarse un poco en las negociaciones, pero depende del presidente Zelenski", indicó el mandatario.