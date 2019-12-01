Lluvias torrenciales en Brasil dejan al menos 36 muertos y más de 30 desaparecidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 13:50:49

Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, a 25 de febrero 2026.- Al menos 36 personas han perdido la vida y 33 están desaparecidas a causa de las torrenciales lluvias que se han registrado en el estado de Minas Gerais, al sureste de Brasil, informaron fuentes oficiales.

Durante la última jornada de búsquedas, los bomberos localizaron los cuerpos de cinco personas en el municipio de Juiz de Fora, el más afectado por el fuerte temporal que empezó el lunes.

Cabe señalar que en dicha localidad, con más de medio millón de habitantes se han encontrado 30 fallecidos y aún se intenta localizar a otras 31 personas.

Mientras que, el resto de víctimas se concentraron a unos 100 kilómetros de distancia, en la localidad de Ubá.

Igualmente, otros seis municipios de la región también han registrado daños importantes, aunque sin lamentar pérdidas humanas.

Se han producido multitud de deslizamientos de tierra, graves inundaciones que han anegado barrios enteros y daños estructurales en infraestructuras.