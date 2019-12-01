Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 17:41:33

San Francisco, California, a 19 de noviembre de 2026.- Las fuertes precipitaciones que afectan a California han provocado complicaciones en distintas localidades del estado, con calles inundadas, árboles caídos, cortes de energía eléctrica y retrasos en vuelos, debido a un sistema de tormentas procedente del Pacífico que comenzó a impactar desde el miércoles.

En San Francisco y otras zonas, el agua anegó vialidades, comercios y áreas bajas, mientras videos difundidos en redes sociales mostraron vehículos circulando entre corrientes de agua. Las lluvias también ocasionaron deslaves, problemas en los drenajes y la suspensión temporal del servicio de taxis autónomos Waymo.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las precipitaciones continuarían durante este jueves, con posibilidad de tormentas eléctricas y alertas por inundaciones repentinas en zonas de Napa y Monterey.

Particularmente en áreas afectadas por incendios forestales, existe riesgo de escurrimientos y deslizamientos de tierra. El fenómeno también generó nevadas en zonas montañosas y mantiene bajo vigilancia a distintas regiones del estado ante la persistencia de las condiciones meteorológicas adversas.