Llegan a Estambul 137 activistas que viajaban en la flotilla Sumud

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 14:48:43

Estambul, Turquía, a 4 de octubre 2025.- Un total de 137 activistas de 13 nacionalidades, que viajaban en la flotilla Global Sumud, llegó a la ciudad de Estambul, Turquía, tras ser detenidos por autoridades israelíes mientras intentaban llegar a Gaza con ayuda humanitaria.

Los activistas fueron trasladados desde Israel en un avión de Turkish Airlines y entre ellos hay 36 ciudadanos turcos, junto a nacionales de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Marruecos, Italia, Kuwait, Libia, Malasia, Mauritania, Suiza, Túnez y Jordania, indicó el Ministerio de Exteriores turco.

Cabe señalar que, previamente, el Ministerio de Exteriores israelí había informado de que 137 personas de 14 países, detenidas en los barcos de la Flotilla Sumud, fueron deportadas.

Los activistas fueron recibidos en el aeropuerto de Estambul por un comité de bienvenida de la Plataforma de Apoyo a Palestina y pasarán un chequeo médico antes de declarar ante la Policía, dio a conocer el canal NTV.