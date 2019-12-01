Llegan a Estambul 137 activistas que viajaban en la flotilla Sumud

Llegan a Estambul 137 activistas que viajaban en la flotilla Sumud
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 14:48:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Estambul, Turquía, a 4 de octubre 2025.- Un total de 137 activistas de 13 nacionalidades, que viajaban en la flotilla Global Sumud, llegó a la ciudad de Estambul, Turquía, tras ser detenidos por autoridades israelíes mientras intentaban llegar a Gaza con ayuda humanitaria.

Los activistas fueron trasladados desde Israel en un avión de Turkish Airlines y entre ellos hay 36 ciudadanos turcos, junto a nacionales de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Marruecos, Italia, Kuwait, Libia, Malasia, Mauritania, Suiza, Túnez y Jordania, indicó el Ministerio de Exteriores turco.

Cabe señalar que, previamente, el Ministerio de Exteriores israelí había informado de que 137 personas de 14 países, detenidas en los barcos de la Flotilla Sumud, fueron deportadas.

Los activistas fueron recibidos en el aeropuerto de Estambul por un comité de bienvenida de la Plataforma de Apoyo a Palestina y pasarán un chequeo médico antes de declarar ante la Policía, dio a conocer el canal NTV.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a una persona en Buenavista, Michoacán
Confirman identidad de víctimas del doble homicidio durante la feria en Tepalcatepec, Michoacán
Ultiman a una mujer dentro de un vehículo en Celaya, Guanajuato; es el tercer ataque en 24 horas
Revientan autoridades segundo campamento criminal en Uruapan, Michoacán; aseguran 4 kilos de estupefaciente, fusil y equipo táctico
Más información de la categoria
Caen 28 presuntos delincuentes ligados a ataques contra policías en Nuevo León
Javier Ocampo, de señalado por saqueos y extorsiones millonarias… a jefe de Asuntos Internos en Michoacán
Trump exige a Israel que deje de atacar Gaza para negociar entrega de rehenes
Citi asegura que no ha recibido ofertas por Banamex, a pesar de anuncio de Grupo México
Comentarios