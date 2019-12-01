Llegan a Cuba dos barcos mexicanos con ayuda humanitaria

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 13:18:42

La Habana, Cuba, a 12 de febrero 2026.- Los dos barcos mexicanos con ayuda humanitaria llegaron a Cuba durante la mañana del 12 de febrero, de acuerdo con información de la agencia EFE.

Ambas embarcaciones llevan una carga de 814 toneladas de alimentos y otros productos para la isla, que se encuentra “bloqueada” comercialmente por Estados Unidos, que, además, cortó el suministro de petróleo que llega al país caribeño.

Según el medio citado, el primer buque de apoyo de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), entró en la bahía de La Habana cercad e las 8:30 horas tiempo Local, mientras que el segundo arribó minutos después.

El buque “Papaloapan” carga unas 536 toneladas de alimentos de primera necesidad, como leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún, sardinas y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal.

Por su parte, el “Isla Holbox” lleva más de 277 toneladas de leche en polvo.

Cabe mencionar que en la previa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el país sigue comprometido con Cuba y que está previsto un segundo envío de ayuda humanitaria a la isla tras el retorno de estos barcos militares.