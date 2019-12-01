Llega a Cuba segundo envío de ayuda humanitaria de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 13:48:06

La Habana, Cuba, a 28 de febrero 2026.- El segundo envío de ayuda humanitaria de México, arribó al puerto de La Habana, con casi mil 200 toneladas de productos de primera necesidad.

Los víveres llegaron en los buques Papaloapan y Huasteco de la Armada, los cuales zarparon de territorio mexicano el pasado 24 de febrero.

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los barcos transportan "1.193 toneladas de víveres destinados a la población civil de la isla de Cuba”.

En la carga se incluyen 23 toneladas de alimentos donados por civiles mexicanos en el marco de una campaña de apoyo a Cuba.

Cabe señalar que este es el segundo envío de ayuda material de México tras el arribo a La Habana el 12 de febrero, de unas 814 toneladas de leche líquida y en polvo, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz y artículos de higiene personal.