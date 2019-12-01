Llama Delcy Rodríguez a los venezolanos a participar en las votaciones de proyectos locales

Caracas, Venezuela, a 6 de marzo de 2026.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, convocó a los ciudadanos a participar este domingo en una jornada de votación comunitaria para seleccionar proyectos locales, en un contexto marcado por los acontecimientos políticos ocurridos a inicios de año en el país.

Durante un acto político realizado en el estado Lara y transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, la funcionaria invitó a la población a respaldar iniciativas enfocadas principalmente en mejorar servicios públicos, los cuales se han visto afectados por el “bloqueo criminal” contra la nación.

Rodríguez señaló que esta consulta será la primera que se realiza después de la operación militar del 3 de enero en Caracas, en la que fuerzas de Estados Unidos capturaron al entonces presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. En ese contexto, expresó que la jornada busca enviar un mensaje al mundo de que “Venezuela sigue su curso de paz, de tranquilidad, de desarrollo”.

De acuerdo con información oficial, en la votación se elegirán entre 36 mil 416 proyectos comunitarios distribuidos en 5 mil 336 circuitos comunales en todo el país. Entre las propuestas se encuentran trabajos de reparación de ascensores, impermeabilización de techos y la instalación de tanques para almacenamiento de agua, ante las fallas en el suministro del servicio.

Para facilitar la participación, el Consejo Nacional Electoral habilitó una plataforma digital para que los ciudadanos puedan ubicar su centro de votación. En total, se instalarán 11 mil 476 mesas en 10 mil 210 centros electorales en todo el territorio.

Este tipo de consultas populares ya se realizaron en cuatro ocasiones durante 2025 para definir proyectos comunitarios en distintas regiones del país.