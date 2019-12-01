Líderes de Norteamérica acuerdan trabajar juntos en el T-MEC, asegura Gobierno canadiense

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 19:20:30

Ottawa, Canadá, a 5 de diciembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, acordaron "seguir trabajando juntos en el T-MEC", según declaró Audrey Champoux, portavoz del Gobierno canadiense a la agencia AFP.

"Los tres líderes se reunieron durante aproximadamente 45 minutos" y "Han acordado seguir trabajando juntos en el CUSMA", añadió, al hacer uso del acrónimo canadiense para el acuerdo de libre comercio.

Por su parte, el mandatario estadounidense señaló: "Hemos trabajado estrechamente con estos dos países, y la coordinación, la amistad y la relación han sido extraordinarias".

"Hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos. Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales", indicó la jefa del Ejecutivo federal en un mensaje en la red X.

No obstante, ni en su publicación en redes sociales ni ante la prensa, la gobernante habló explícitamente sobre el tratado.