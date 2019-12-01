Líderes de Norteamérica acuerdan trabajar juntos en el T-MEC, asegura Gobierno canadiense

Líderes de Norteamérica acuerdan trabajar juntos en el T-MEC, asegura Gobierno canadiense
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 19:20:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ottawa, Canadá, a 5 de diciembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, acordaron "seguir trabajando juntos en el T-MEC", según declaró Audrey Champoux, portavoz del Gobierno canadiense a la agencia AFP.

"Los tres líderes se reunieron durante aproximadamente 45 minutos" y  "Han acordado seguir trabajando juntos en el CUSMA", añadió, al hacer uso del acrónimo canadiense para el acuerdo de libre comercio.

Por su parte, el mandatario estadounidense señaló: "Hemos trabajado estrechamente con estos dos países, y la coordinación, la amistad y la relación han sido extraordinarias".

"Hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos. Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales", indicó la jefa del Ejecutivo federal en un mensaje en la red X.

No obstante, ni en su publicación en redes sociales ni ante la prensa, la gobernante habló explícitamente sobre el tratado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguran casi 2 mdp en cigarros ilegales en Iztapalapa
Detienen a 10 presuntos criminales en Michoacán; les aseguran armamento y estupefacientes
Encuentran cuerpo cerca del Bachilleres 10 en CDMX
Comando irrumpe en almacén de Nissan en Morelos; roba dos camionetas y se lleva a dos guardias
Más información de la categoria
Será permanente el operativo alcoholímetro por fiestas decembrinas: Felifer Macías
Sheinbaum se reúne con Trump y Carney en sorteo del Mundial 2026; busca mejorar cooperación comercial
Detienen a 10 presuntos criminales en Michoacán; les aseguran armamento y estupefacientes
Michoacán: Ejército irrumpe en Turicato y Nocupétaro y decomisa 335 kilos de estupefaciente y un mega laboratorio
Comentarios