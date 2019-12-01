Líderes de Dinamarca y Groenlandia aseguran que EEUU no tomará el control de la isla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 14:49:47

Copenhague, Dinamarca, a 22 de diciembre 2025.- Las autoridades de Dinamarca y Groenlandia aseguraron que Estados Unidos no tomará el control de la isla más grande del mundo.

Asimismo, exigieron respeto por su integridad territorial después de que el presidente Donald Trump anunciará el nombramiento de Jeff Landry, como enviado especial de su gobierno en el territorio autónomo.

Tras el anuncio de que el también gobernador de Luisiana viajará a Groenlandia, el ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, informó a medios locales que citará al embajador de la Unión Americana en su país.

Por su parte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y su homólogo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su desacuerdo con las acciones de EEUU.

“Lo hemos dicho antes. Ahora, lo decimos de nuevo. Las fronteras nacionales y la soberanía de los estados están arraigadas en el derecho internacional… Son principios fundamentales. No se puede anexionar otro país. Ni siquiera con un argumento sobre seguridad internacional”, aseguraron los líderes europeos.

“Groenlandia pertenece a los groenlandeses y Estados Unidos no tomará el control de Groenlandia”, añadieron en el comunicado.