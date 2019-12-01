Líder supremo de Irán promete vengar la muerte de su padre

Líder supremo de Irán promete vengar la muerte de su padre
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 11:18:20
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Teherán, Irán, a 11 de julio 2026.- El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, prometió vengar la muerte de su padre, Alí Jameneí, quien fue ultimado en un ataque estadounidense el pasado 28 de febrero.

Mediante un comunicado leído en la televisión estatal, el nuevo ayatolá afirmó lo siguiente:

“Nos comprometemos a vengar la sangre del líder mártir y de todos los mártires de estas dos guerras contra los asesinos criminales y deshonestos”.

Igualmente, el líder persa añadió que la venganza es “la exigencia de la nación” y que “sin duda” debe llevarse a cabo.

En ese contexto, Mojtaba Jameneí recalcó que la represalia dependerá no solo de Irán, sino de “los pueblos libres de todo el mundo”, a quienes convocó a participar en lo que calificó como una “misión divina”.

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