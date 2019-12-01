Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 08:20:26

París, Francia, a 7 de julio 2026.- La líder der la ultraderecha en Francia, Marine Le Pen, podrá presentarse a las elecciones presidenciales en su país, a pesar de que Tribunal de Apelación de París la condenó a una pena de inhabilitación de 45 meses, de los cuales 30 están exentos.

Igualmente, la política francesa recibió una condena de tres años de cárcel, dos de los cuales están exentos de cumplimiento, de forma que tendrá que cumplir un año firme con brazalete electrónico en condiciones que fijará el juez de aplicación de penas.

No obstante, el Tribunal considera que Le Pen ya ha cumplido 15 meses de condena por inhabilitación desde el 31 de marzo de 2025, por lo que reúne los requisitos y puede presentarse legalmente a las elecciones presidenciales del 28 de abril y del 2 de mayo del próximo año.

Cabe señalar que, previo a la audiencia, la lideresa del partido Agrupación Nacional aseguró que no haría campaña si tenía que llevar puesto ese dispositivo.