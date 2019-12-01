Libertad de expresión en el mundo retrocedió 10% desde 2012, alerta Unesco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 12:18:40

Ciudad de México, a 15 de diciembre 2025.- La libertad de expresión en el mundo cayó un 10 por ciento entre 2012 y 2024, alertó la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

A través de un comunicado oficial, el organismo destacó que dicha caída es comparable a la ocurrida con la Primera Guerra Mundial, en el preludio de la Segunda Guerra Mundial y en lo peor de la Guerra Fría en la década de 1970.

En su estudio ‘Tendencias mundiales, periodismo: configurando un mundo en paz 2022/2025’, se subraya el vínculo del fenómeno con corrientes preocupantes en el ecosistema de los medios, como el aumento de la autocensura entre los periodistas.

De igual forma, la investigación resalta patrones más amplios, como el debilitamiento de los parlamentos y de las instituciones judiciales, la caída de los niveles de confianza pública o la profundización de la polarización.

“(Hay) retrocesos en materia de igualdad, junto con una creciente hostilidad hacia los periodistas, científicos e investigadores medioambientales”, se advierte en el documento.

“En conjunto, estas presiones políticas, sociales y comerciales están socavando la libertad, la pluralidad y la diversidad de los medios de comunicación”, resalta la Unesco.

El estudio muestra que, entre 2012 y 2019 la contracción en el índice de libertad de expresión fue moderada, pero se aceleró a partir de 2020 y, sobre todo, a partir de 2022, a un ritmo del 1.30 por ciento anual, muy por encima de la tasa media del periodo 2012-2024 (0.86 %).