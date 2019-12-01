Liberan a niño migrante y a su padre, quienes habían sido detenidos en Minnesota; ya se encuentran en su casa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Febrero de 2026 a las 19:12:15

Minneapolis, Minnesota, a 1 de febrero de 2026.- El niño Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre fueron liberados tras una orden judicial luego de haber sido detenidos en una redada migratoria en un suburbio de Minneapolis el pasado 20 de enero.

Ambos habían sido trasladados a un centro de detención del ICE en Dilley, Texas, y ya regresaron a Minnesota, confirmó la oficina del congresista Joaquín Castro.

La portavoz del legislador, Katherine Schneider, informó que Castro los recogió en Texas y los acompañó de regreso a casa.

El caso generó indignación tras difundirse imágenes del menor rodeado de agentes migratorios. Mientras vecinos y autoridades escolares señalaron que el niño fue usado como “carnada”, el Departamento de Seguridad Nacional negó esa versión y afirmó que el padre huyó, dejando al menor dentro de un vehículo en marcha.