Liberan a 14 periodistas detenidos en Venezuela, entre ellos Nakary Ramos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 11:29:07
Caracas, Venezuela, 14 de enero del 2026.-. — Al menos 14 periodistas y trabajadores de medios que se encontraban detenidos en Venezuela fueron excarcelados, confirmó este miércoles el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Entre los liberados está la comunicadora Nakary Ramos, quien había sido detenida el 8 de abril de 2025 junto con su esposo y asistente de cámara Gianni González tras realizar un reportaje sobre inseguridad.

Las excarcelaciones se producen en un contexto de presión sobre las autoridades venezolanas por el caso de periodistas detenidos y tras varias semanas de exigencias de organizaciones de derechos humanos y gremios periodísticos para garantizar la libertad de prensa en el país.

El SNTP y otros gremios han detallado que varios de los periodistas liberados llevaban meses, e incluso años, privados de libertad en distintos centros de detención, algunos bajo acusaciones consideradas arbitrarias por defensores de derechos humanos.

 

