León XIV recibe credencial del nuevo embajador de EEUU en el Vaticano
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 12:19:35
Ciudad del Vaticano, a 13 de septiembre 2025.- El papa León XIV recibió las cartas credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos, Francis Burch, quien fue designado por el presidente Donald Trump, de acuerdo con información de la Santa Sede.

El acto de recepción tuvo lugar en el Palacio Apostólico e implica el inicio de la misión del diplomático ante el Vaticano, cuatro meses después de la elección del primer papa estadounidense de la historia.

Cabe mencionar que el nuevo embajador era el líder del grupo de defensa política conservador ‘CatholicVote‘ y fue designado por Trump el 20 de diciembre de 2024.

El mandatario estadounidense consideró al diplomático como “un católico devoto y padre de nueve hijos” que, dijo, “ha demostrado un liderazgo excepcional ayudando a construir uno de los grupos de defensa católica más grandes del país”.

“Me representó bien durante las últimas elecciones, obteniendo más votos católicos que cualquier candidato presidencial en la historia”, manifestó el entonces presidente electo Trump en 2024.

