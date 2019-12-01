León XIV publicará su primera exhortación; será sobre la pobreza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 15:34:42

Ciudad del Vaticano, a 4 de octubre 2025.- El papa León XIV publicará el próximo 9 de octubre su primer gran documento pontificio en forma de exhortación apostólica con el título ‘Dilexi te’ para tratar el tema de la pobreza, según confirmó la Santa Sede.

De acuerdo con la oficina de prensa del Vaticano, el texto está firmado del día 4 de octubre, ante la presencia del sustituto de la Secretaría de Estado, monseñor Edgar Peña Parra, en la biblioteca del Palacio Apostólico.

La presentación oficial tendrá lugar a las 11.30 horas (hora local) del próximo jueves, 9 de octubre, como estableció la información oficial.

El papa optó por la exhortación apostólica, un texto generalmente de carácter pastoral en el que ofrece disposiciones sobre un tema concreto, y no una encíclica, de tipo doctrinal y más reflexiva, indicó la Santa Sede.

El título evoca a la cuarta y última encíclica del papa Francisco, ‘Dilexit nos’ (Él nos amó), publicada en octubre de 2024, pocos meses antes de fallecer, y en la que el papa argentino reflexionaba sobre “el amor humano y divino del corazón de Jesucristo”.