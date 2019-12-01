León XIV publicará su primera exhortación; será sobre la pobreza

León XIV publicará su primera exhortación; será sobre la pobreza
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 15:34:42
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad del Vaticano, a 4 de octubre 2025.- El papa León XIV publicará el próximo 9 de octubre su primer gran documento pontificio en forma de exhortación apostólica con el título ‘Dilexi te’ para tratar el tema de la pobreza, según confirmó la Santa Sede.

De acuerdo con la oficina de prensa del Vaticano, el texto está firmado del día 4 de octubre, ante la presencia del sustituto de la Secretaría de Estado, monseñor Edgar Peña Parra, en la biblioteca del Palacio Apostólico.

La presentación oficial tendrá lugar a las 11.30 horas (hora local) del próximo jueves, 9 de octubre, como estableció la información oficial.

El papa optó por la exhortación apostólica, un texto generalmente de carácter pastoral en el que ofrece disposiciones sobre un tema concreto, y no una encíclica, de tipo doctrinal y más reflexiva, indicó la Santa Sede. 

El título evoca a la cuarta y última encíclica del papa Francisco, ‘Dilexit nos’ (Él nos amó), publicada en octubre de 2024, pocos meses antes de fallecer, y en la que el papa argentino reflexionaba sobre “el amor humano y divino del corazón de Jesucristo”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a una persona en Buenavista, Michoacán
Confirman identidad de víctimas del doble homicidio durante la feria en Tepalcatepec, Michoacán
Ultiman a una mujer dentro de un vehículo en Celaya, Guanajuato; es el tercer ataque en 24 horas
Revientan autoridades segundo campamento criminal en Uruapan, Michoacán; aseguran 4 kilos de estupefaciente, fusil y equipo táctico
Más información de la categoria
Caen 28 presuntos delincuentes ligados a ataques contra policías en Nuevo León
Javier Ocampo, de señalado por saqueos y extorsiones millonarias… a jefe de Asuntos Internos en Michoacán
Trump exige a Israel que deje de atacar Gaza para negociar entrega de rehenes
Citi asegura que no ha recibido ofertas por Banamex, a pesar de anuncio de Grupo México
Comentarios