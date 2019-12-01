Legisladores de Florida proponen duplicar recompensa por Maduro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 11:47:05
Miami, Florida, Estados Unidos, a 2 de octubre 2025.- Los dos representantes de Florida en el Senado de Estados Unidos, presentaron la "Stop Maduro Act" (la ley para detener a Nicolás Maduro), en la que proponen duplicar la recompensa que ofrece el Gobierno estadounidense por la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al ofrecer 100 millones de dólares en lugar de los 50 millones establecidos hace meses.

De igual forma, los senadores Rick Scott y Ashley Moody propusieron el "BOLIVAR Act", que prohibiría negocios con empresas vinculadas "al régimen" chavista.

Cabe mencionar que la recompensa ofrecida por el mandatario venezolano es mayor a que se puso sobre la cabeza del fallecido líder de Al-Qaeda, Osama bin Laden.

“(El Departamento de Estado) podría pagar dicha recompensa a uno o más individuos que provean información que directamente conduzca al arresto de Maduro y a cualquier sentencia en cualquier país por crímenes específicos relacionados con narcóticos", señala la iniciativa de los republicanos floridenses.

De igual forma incluye un requerimiento para que cualquier pago provenga de la liquidación de bienes que Washington haya decomisado de Maduro, de su "régimen" y cómplices, pues el Departamento de Justicia ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos vinculados al mandatario venezolano, dos aviones privados y nueve vehículos.

