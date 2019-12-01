Legisladora demócrata demanda a Trump; busca quitar su nombre de edificio histórico

Legisladora demócrata demanda a Trump; busca quitar su nombre de edificio histórico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 10:19:41
Washington D. C., Estados Unidos, a 23 de diciembre 2025.- La representante demócrata por Ohio, Joyce Beatty, presentó una demanda contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para exigir que elimine su nombre del Centro John F. Kennedy, luego de que la junta del recinto, presidida por el mandatario, aprobó rebautizar el edificio a Centro Trump-Kennedy.

En la querella se señala de igual forma a los miembros de la junta, y sostiene que la votación para hacer el cambio de nombre fue ilegal, ya que la ley exige que cualquier cambio de esa naturaleza, debe ser aprobado expresamente por el Congreso y no puede decidirse únicamente a nivel administrativo.

El abogado de la representante demócrata afirmó a medios estadounidenses que el cambio de nombre “viola la Constitución y el Estado de derecho”, al subrayar que fue la sede legislativa quien estableció oficialmente el nombre del centro cultural.

En ese sentido, un alto funcionario de la Casa Blanca dijo la semana pasada al New York Times que la Administración rechaza esa interpretación legal y no espera que el Congreso intervenga para revertir la decisión de la junta.

