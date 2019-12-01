"Le toca a Rusia elegir la paz", asevera Macron tras reunión en Berlín

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 09:50:14

Berlín, Alemania, a 16 de diciembre 2025.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron indicó que “ahora le toca a Rusia elegir la paz”, luego de asistir a la reunión de líderes europeos celebrada en Berlín, Alemania, para evaluar los avances hacia el fin de la guerra en Ucrania.

A través de su cuenta oficial de X, el mandatario francés aseguró que Europa avanza “hacia una paz sólida y duradera en Ucrania”.

Lo anterior al mencionar que los estados europeos, Kiev y Estados Unidos, reforzaron su convergencia.

“Avanzamos unidos hacia una paz sólida y duradera en Ucrania. Los europeos, los ucranianos y los estadounidenses reforzamos nuestra convergencia: apoyo militar, garantías de seguridad sólidas, reconstrucción”, manifestó el líder galo en redes sociales.

Macron recalcó que “Ucrania debe seguir siendo soberana” y que Europa debe tener “seguridad”, pero sobre todo insistió en que es Rusia la que ahora debe elegir la paz.

De la reunión se produjo una declaración firmada por Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz; las primeras ministras danesa e italiana, Mette Frederiksen y Giorgia Meloni; los primeros ministros de Polonia, Reino Unido, Suecia, Noruega y Países Bajos, Donald Tusk, Keir Starmer, Ulf Kristersson, Jonas Gahr Store y Dick Schoof; y el presidente finlandés, Alexander Stubb.