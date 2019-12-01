“Las negociaciones de paz con Ucrania están en pausa”; afirmó Vladimir Putin

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 18:30:44

Moscú, Rusia, a 12 de septiembre de 2025.- Luego de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski advirtiera que su homólogo Ruso, Vladimir Putin, lo que realmente busca es tomar posesión del país entero, Putin comentó, que a partir de ahora las negociaciones de paz para un alto al fuego, han sido puestas en pausa.

“Nuestros negociadores tienen la posibilidad de comunicarse a través de canales, pero por ahora se puede hablar más bien de una pausa", indicó el mandatario Ruso.

Esto sucede luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, intentara poner fin al conflicto que existe entre ambos países desde febrero de 2022, sin tener éxito, ya que en las últimas semanas, el país ruso ha intensificado sus ataques terrestres, así como aéreos.

Trump comentó al respecto que poco a poco ve más difícil la solución a este problema, agotandose la esperanza de esto cambie, ya que después de las reuniones que tuvo con Putin en los días pasados, no se mostró ningún avance.

“Está agotándose y agotándose rápidamente, pero se necesitan dos para bailar tango", indicó Trump, luego de también haber advertido sanciones contra el país ruso si este seguía en guerra, cosa que hasta la fecha, tampoco ha sucedido.