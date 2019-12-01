"Las armas deciden quién sobrevive", declara Zelenski ante la ONU

"Las armas deciden quién sobrevive", declara Zelenski ante la ONU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 09:50:27
Nueva York, Estados Unidos, a 24 de septiembre 2025.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, declaró que son “las armas las que deciden quién sobrevive”, ante la debilidad del derecho internacional y las instituciones multilaterales.

Lo anterior lo mencionó durante su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se celebra en la ciudad de Nueva York.

"Si una nación quiere paz sigue teniendo que trabajar en armas. Es terrible, pero es la realidad. No es el derecho internacional, no es la cooperación. Son las armas las que deciden quién sobrevive", aseveró el mandatario ucraniano.

Asimismo, Zelenski manifestó que "no existen las garantías de seguridad" y todo depende de las alianzas y el armamento que consiga tener un país, y alertó de los peligros para el mundo entero de la actual carrera armamentística y de la evolución de la guerra contemporánea.

En ese sentido, el mandatario ucraniano puso como ejemplos de respuestas, a su juicio insuficientes, la reacción de esas instituciones a la intrusión este mes de una veintena de drones rusos en el espacio aéreo polaco o la entrada reciente de aviones de combate rusos país en el espacio aéreo de Estonia, miembro de la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Noventa Grados
