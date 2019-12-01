Lanza un llamado Gustavo Petro a Trump para establecer la paz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 11:43:08
Bogotá, Colombia, a 5 de marzo de 2026.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a Donald Trump que deje la guerra con Irán, y que se realice un pacto por la vida en el mundo.

"Tal como la revista conservadora The Economist pide, le solicito al presidente Donald Trump, salir del conflicto armado contra Irán y realizar un Pacto por la Vida y la Libertad en el Medio Oriente".

A través de la red social X, el mandatario colombiano dijo que ofrece todo de su parte para que se logre la paz en el Caribe, en su país y en Medio Oriente.

"Cómo se lo expresé en nuestra reunión personal y frente al cuadro de (el expresidente estadunidense, Abraham Lincoln 1861-1865) al lado de un hermoso jardín de rosas que el mismo Trump diseñó, lo que nos une es la libertad, la vida y la paz. Ofrecemos todo lo que esté al alcance para lograr la paz en el Caribe, en mi país y en el Medio Oriente", expresó.

