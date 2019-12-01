Lanza el Comando Sur de EU nuevo bombardeo a embarcación en el Pacífico oriental; hay una persona sin vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 22:53:51

Washington, Estados Unidos, a 22 de diciembre de 2025.- El Comando Sur de Estados Unidos, dio a conocer que bombardeó el domingo una embarcación en el Pacífico oriental, a la cual acusó, sin presentar pruebas, de transportar drogas, dejando el saldo de una persona sin vida.

De acuerdo a la publicación del ejército estadounidense en la red social X, El ataque fue lanzado por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear (Lanza del sur).

Asimismo, no indicaron precisó la zona, ni las coordenadas del Pacífico donde se realizaron los ataques.

Cabe resaltar que al menos 105 personas han sido ejecutadas extrajudicialmente por fuerzas estadounidenses en 26 bombardeos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico desde el pasado 2 de septiembre, por ordenes del presidente Donald Trump.