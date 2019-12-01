Landau celebra abatimiento de "El Mencho": "Es un gran avance para el mundo", asevera

Landau celebra abatimiento de "El Mencho": "Es un gran avance para el mundo", asevera
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 07:44:31
Washington D. C., Estados Unidos, a 23 de febrero 2026.- El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, celebró el abatimiento del líder criminal de Jalisco, Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”.

“Este es un gran avance para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo”, destacó el funcionario estadounidense en redes sociales.

Asimismo, en su publicación, el ex embajador de EEUU en México, describió al fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como uno de los capos de la droga más sanguinarios y despiadados de la historia.

Por otra parte, Landau lamentó los hechos de violencia desatados tras el abatimiento del líder criminal.

“No me sorprende que los malos respondan con terror. Pero nunca debemos perder la calma. ¡Ánimo México!”, concluyó el diplomático.

