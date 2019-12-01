Lamenta Ronald Johnson el fallecimiento de dos oficiales de la embajada de EU, tras un operativo en Chihuahua

Ciudad de México, a 19 de abril de 2026.- Un accidente ocurrido en el municipio de Morelos, Chihuahua, dejó como saldo la muerte de cuatro funcionarios que participaban en labores de seguridad binacional, lo que generó reacciones tanto de autoridades mexicanas como del gobierno de Estados Unidos.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, expresó su pesar por el fallecimiento de dos oficiales instructores de la embajada y dos elementos de investigación de Chihuahua, quienes perdieron la vida cuando regresaban de un operativo enfocado en la localización de seis narcolaboratorios.

De acuerdo con la fiscalía estatal, entre las víctimas se encuentran el director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes, así como Manuel Genaro Méndez Montes, integrante de la misma corporación. A ellos se suman dos oficiales adscritos a la embajada estadounidense, quienes participaban en tareas de capacitación como parte de los esquemas de colaboración entre ambos países.

“Lamentamos profundamente la trágica pérdida de dos miembros del personal de la embajada de los Estados Unidos, del Director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia en este accidente. Reconocemos su dedicación y sus incansables esfuerzos para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos y con sus seres queridos”, señaló en redes sociales el embajador Johnson.

Asimismo, el diplomático subrayó que este hecho “es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadunidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades, y fortalece nuestra determinación de continuar su misión y avanzar en nuestro compromiso compartido con la seguridad y la justicia, para proteger a nuestra gente”.