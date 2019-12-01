La representante de la UE, Kaja Kallas, recibió al canciller mexicano Roberto Velasco en su primera visita oficial a la Unión

La representante de la UE, Kaja Kallas, recibió al canciller mexicano Roberto Velasco en su primera visita oficial a la Unión
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 19:18:38
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Bruselas, Bélgica, 20 de abril de 2026.- La Alta Representante y vicepresidenta de la Unión Europea, Kaja Kallas, sostuvo un encuentro con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante su primera visita oficial a la UE.

Durante la reunión, ambas partes destacaron que México y la Unión Europea son socios estratégicos con afinidades en temas clave como el impulso de un multilateralismo efectivo y el respeto al derecho internacional.

Asimismo, se analizaron diversas oportunidades para fortalecer la cooperación tanto en el ámbito bilateral como multilateral, con el objetivo de profundizar los vínculos políticos y económicos.

En ese sentido, se mencionó la relevancia del Acuerdo Global Modernizado entre la UE y México, el cual permitirá elevar la asociación estratégica entre ambas partes a un nuevo nivel.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Uruapan, Michoacán recuperan tráiler y camioneta robadas 
Michoacán: En pleno auge “huachicol” y violencia en el Cuitzeo de Rosa Elia Milán Pintor; reporta FGR en un solo día aseguramiento de tres tomas clandestinas
En palenque clandestino de Morelia, Michoacán, aseguran 29 aves con vida y encuentran 41 más sin vida
Detienen en Uruapan a un hombre, por el delito de violación en agravio de su hijastra adolescente
Más información de la categoria
Michoacán: En pleno auge “huachicol” y violencia en el Cuitzeo de Rosa Elia Milán Pintor; reporta FGR en un solo día aseguramiento de tres tomas clandestinas
Relación con "candidateables" a la gubernatura de Michoacán es institucional, no de apoyo: CNTE Poder de Base
Sheinbaum niega conocimiento sobre presencia de agentes de EE.UU. en operativo en Chihuahua
Balacera sorprende en Pirámides de Teotihuacan; habría al menos dos personas sin vida y 15 heridos
Comentarios