La otra ruta de los mexicanos: 186 mil migran al sur de América

Ciudad de México, 15 de agosto del 2025.- No todos los mexicanos que migran cruzan el río Bravo toman rumbo hacia Estados Unidos, miles más toman el Suchiate y se dirigen hacia el sur.

Algunos viajan en avión o automóvil, y aunque no se trata de millones como en la ruta norte, la migración a América Latina representa la segunda población más numerosa de mexicanos en el extranjero.

Los migrantes mexicanos buscan nuevas oportunidades de vida, trabajo, estudios, negocios o incluso refugio. Entre ellos hay un director de cine que dejó México por inseguridad y encontró tranquilidad en Costa Rica; una trabajadora doméstica que llegó a Bolivia por un contrato y terminó formando una familia; y un entrenador de perros que halló su mercado en Buenos Aires.

Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, más de 186 mil mexicanos viven en algún país latinoamericano. Representan el 47% de quienes emigraron a otros destinos fuera de Estados Unidos, superando a los que se establecieron en Europa (177 mil), Asia (20 mil), Oceanía (9,500) y África (1,000). Los principales países de destino son Argentina (14 mil), Bolivia (10 mil) y Costa Rica (8 mil).

En estas naciones, los migrantes mexicanos enfrentan desafíos y prejuicios asociados a la imagen del país, pero también llevan con orgullo su cultura, gastronomía, arte y espíritu de trabajo, por lo que se convierten en embajadores del país en otras culturas.