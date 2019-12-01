La misión Crew-10 de SpaceX ha concluido, astronautas regresarán a la tierra tras 5 meses en el espacio 

La misión Crew-10 de SpaceX ha concluido, astronautas regresarán a la tierra tras 5 meses en el espacio 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 22:37:35
Estados Unidos, a 8 de agosto de 2025.- La tripulación de la Estación Espacial Internacional (EEI), conformada por 2 astronautas estadounidenses, Anne McClain y Nichole Ayers, el  ruso Kirill Peskov y el japonés, Takuya Onishi, se encuentra de regreso al planeta tierra, esto luego de haber pasado 5 meses en el espacio. 

Se informó que su viaje de regreso a la tierra se realiza a bordo de una cápsula de SpaceX, y se espera aterrice el sábado, esto frente a las costas de California. 

Tras entrar a la atmósfera terrestre se espera que la cápsula saque unos paracaídas gigantes para ralentizar la caída, acto seguido un barco de SpaceX hará la recuperación de la misma, y cuando esté a bordo, abrirán la capsula liberando a los astronautas. 

Con esta misión serían diez las que se han concluido con éxito, llevadas a cabo por el marco del programa Commercial Crew de la NASA. Se informó que 17 horas serán las que pasen los astronautas dentro de la cápsula durante su regreso a la tierra.

