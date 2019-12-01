La legionelosis aumenta en Nueva York; hasta el momento hay 112 casos confirmados y 6 personas fallecidas

Nueva York, Estados Unidos, a 22 de agosto de 2025.- Desde finales de julio, el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York (NYC Health) indicó que reforzó la investigación para poder ubicar con exactitud los puntos de infección de la enfermedad legionelosis, ya que a finales de agosto la página oficial tenía registrado al menos 112 casos confirmados, 7 personas hospitalizadas y 6 fallecidas por dicha enfermedad. Luego de examinar las zonas donde se reportaban la mayor cantidad de casos, dieron con 12 torres de enfriamiento ubicadas dentro de 10 edificios, los cuales estaban infectados con esta bacteria.

Expertos en el tema indican que esta enfermedad no se contagia por el contacto directo con otras personas, sino que se contagia principalmente al respirar micro gotas de agua que contengan la bacteria, es por eso que en los edificios donde las torres de enfriamiento se encontraban infectadas, inmediatamente mandaron a realizarles labores de desinfección.

Advierten que esta enfermedad puede ser peligrosa, ya que puede desarrollarse como una neumonía grave, y en los casos de menos riesgos se presenta como un cuadro tipo gripal, bastante leve. La letalidad varía dependiendo del paciente y el contexto de adquisición, así como el tipo de tratamiento que reciba.

Ante esto, las autoridades informan que después de la intervención oportuna en las torres infectadas, ha reducido considerablemente los contagios de la población, esperando se erradique por completo la enfermedad y que no haya más victimas mortales.