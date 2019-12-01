La justicia Colombiana ordenó la liberación inmediata del expresidente Álvaro Uribe

La justicia Colombiana ordenó la liberación inmediata del expresidente Álvaro Uribe
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 18:05:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Bogotá, Colombia, a 19 de agosto de 2025.- Luego de que el expresidente de Colombia (2002-2010), Álvaro Uribe, tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, fuera condenado a 12 años de prisión domiciliaria el pasado 1 de agosto, esto por ser hallado culpable en los delitos de soborno y fraude procesal,  se informó que el día de hoy, la justicia Colombiana ordenó la libertad inmediata del ex mandatario, esto mientras se resuelve la apelación interpuesta por Uribe a la condena que le fue dictada. 

Esto sucedió luego de que el día de su sentencia el exmandatario indicara que apelaría la decisión tomada, motivo por el cual la corte le puso un plazo de 12 días para hacerlo, siendo hasta el pasado 13 de agosto el último día para presentar los argumentos correspondientes. 

Es de mencionar que el día de la sentencia de Uribe, solo fue condenado por dos delitos, mientras que fue absuelto por un tercero, del cual se le acusaba de soborno simple. 

Además de la condena a 12 años de arresto domiciliario, el exmandatario también fue multado con más de 3 mil 400 millones de pesos colombianos (822 mil dólares), aunado a la imposibilidad de ejercer derechos y funciones públicas por más de 8 años.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Tangamandapio, Michoacán detienen a buscado delincuente
Un menor fallecido y otro más herido, fue el saldo que dejó un ataque armado directo en Guadalajara, Jalisco
Millonario robo de autos nuevos en los peligrosos caminos de Michoacán: Sustraen 6 unidades último modelo y de alta gama
Menor pierde la vida durante operativo en Juventino Rosas, Guanajuato; hay un detenido
Más información de la categoria
Paciente al borde de la muerte por negligencia: denuncian graves fallas en la Clínica 83 del IMSS Camelinas en Morelia, Michoacán
EEUU despliega buques destructores con misiles guiados cerca de Venezuela, informa AP
Crece en Estados Unidos y Canadá avistamiento de ardillas "zombies"
Operativos en siete estados dejan decomisos de armas, estupefacientes y combustible robado
Comentarios