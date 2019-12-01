“La guerra en Gaza se terminaría si se eliminan a los líderes de Hamas”; comentó Netanyahu

Jerusalén, Israel, a 13 de septiembre de 2025.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que la guerra en Gaza podría concluir si se logra eliminar a los líderes de Hamas, a quienes responsabilizó de obstaculizar los acuerdos de tregua. Sus declaraciones se dieron antes de la visita del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, a territorio israelí.

La llegada del funcionario ocurre tras el inédito ataque israelí en Doha, Catar, contra dirigentes de Hamás, acción que generó una reprimenda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Rubio señaló que la relación con Israel no se verá alterada, aunque advirtió que será necesario analizar el impacto del operativo en las negociaciones.

En paralelo, la ofensiva militar israelí en Gaza dejó al menos 32 muertos y provocó la evacuación de más de 250 mil personas de la Ciudad de Gaza, según reportes de Defensa Civil. Naciones Unidas alertó sobre el agravamiento de la crisis humanitaria en la zona, donde persiste la escasez de alimentos y el riesgo de hambruna.

El conflicto, iniciado el 7 de octubre de 2023 con el ataque de Hamás en Israel que dejó 1,219 muertos, ha causado hasta ahora más de 64 mil fallecidos palestinos, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud de Gaza, consideradas fiables por la ONU. En tanto, 47 rehenes continúan cautivos, incluidos 25 que el ejército israelí presume fallecidos.