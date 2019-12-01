La FIFA le responde a Trump: Nosotros decidimos las ciudades donde se jugarán los partidos del Mundial 2026

Londres, Inglaterra, a 2 de octubre de 2025.- Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que en caso de que las ciudades que albergarán los partidos del Mundial 2026 no sean consideradas como seguras, estos podrían ser cambiados de sede, la FIFA señaló que ellos son los únicos que pueden tomar esas decisiones.

“Es un torneo de la FIFA, es jurisdicción de la FIFA y ella es quien toma esas decisiones”, aseguró el vicepresidente del máximo órgano rector del futbol mundial, Víctor Montagliani, durante un acto celebrado en el Allianz Stadium de Londres.

Las ciudades que serán sede de los partidos de fútbol son East Rutherford, Nueva Jersey; Inglewood, California; Foxborough, Massachusetts; Houston; Arlington, Texas; Atlanta; Seattle; Santa Clara, California; Filadelfia; Kansas City, Misuri; y Miami Gardens, Florida.

“Si creemos que alguna ciudad puede ser mínimamente peligrosa para el Mundial o para los Juegos Olímpicos (de Los Ángeles 2028), pero especialmente para la Copa, ya que se juega en muchas sedes, no lo permitiremos, lo trasladaremos a otro lugar”, expresó el mandatario estadounidense, el pasado jueves cuando fue cuestionado sobre la seguridad de los lugares en donde se realizarán los encuentros.