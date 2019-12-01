Kiev vuelve a ser blanco de ataques con drones y misiles durante la madrugada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2026 a las 22:43:13

Kiev, Ucrania, 28 de septiembre de 2026.- Varias explosiones se escucharon durante la madrugada de este martes en Kiev (hora local de Ucrania), mientras los sistemas de defensa aérea permanecían activos ante una nueva ofensiva contra la capital ucraniana.

La Fuerza Aérea de Ucrania alertó a través de Telegram sobre el desplazamiento de nuevos misiles balísticos hacia Kiev, mientras periodistas y testigos reportaron un ataque combinado con drones y misiles.

La capital ucraniana ha sufrido un aumento de los ataques aéreos durante las últimas semanas, con ofensivas que se han registrado tanto durante el día como por la noche.

El lunes, una mujer murió y seis personas resultaron heridas después de que un ataque con drones provocara un incendio en la sede de la Academia de Ciencias de Ucrania, de acuerdo con un reporte preliminar del presidente Volodímir Zelenski.

Ante el incremento de las ofensivas, Zelenski ha pedido a los países aliados que refuercen el apoyo militar a Ucrania, principalmente con sistemas de defensa aérea y más interceptores Patriot, de fabricación estadounidense, capaces de enfrentar misiles balísticos.