Kenia confirma segunda muerte por ébola; hay nueve casos registrados

Kenia confirma segunda muerte por ébola; hay nueve casos registrados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 16:52:32
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Nairobi, Kenia, 23 de octubre de 2026.- Kenia confirmó su segunda muerte por ébola, luego de que una mujer de 65 años falleciera tras contraer el virus. La paciente era familiar cercana del primer caso registrado en el país y se encontraba bajo vigilancia médica cuando comenzó a presentar síntomas.

De acuerdo con el Ministerio de Salud keniano, la mujer recibió atención médica en una unidad especializada en Nairobi, pero murió la tarde del viernes. Su fallecimiento eleva a dos el número de víctimas mortales entre los nueve casos confirmados hasta el momento.

Las autoridades informaron que los otros siete pacientes permanecen bajo atención médica en dos centros de aislamiento. Además, se ha identificado a 135 personas que tuvieron contacto con los casos confirmados, quienes fueron puestos bajo vigilancia para detectar posibles nuevos contagios.

El primer caso fue el de un hombre que había viajado desde la República Democrática del Congo a Kenia, pasando por Uganda. Tras su llegada a Nairobi, fue hospitalizado y murió el 5 de octubre. Desde entonces, las autoridades han seguido los contactos cercanos para evitar que el virus se propague.

Por ahora, las autoridades sanitarias señalaron que no hay pruebas de que el contagio se haya extendido fuera del grupo de personas relacionadas con los casos confirmados. Mientras tanto, continúan las medidas de vigilancia y atención médica para contener el brote.

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