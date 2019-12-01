Katie Zacharia deja de ser portavoz de la Casa Blanca, tras menos de una semana en el cargo

Katie Zacharia deja de ser portavoz de la Casa Blanca, tras menos de una semana en el cargo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 08:19:35
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Washington D. C., Estados Unidos, a 17 de octubre 2026.- Katie Zacharia dejó su cargo como secretaria de prensa de la Casa Blanca, puesto en el que inició el pasado 12 de octubre.

La dimisión de la funcionaria se dio tras su primera intervención, la cual fue criticada por múltiples personajes políticos, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cuestionó directamente su capacidad para el puesto.

“Le dije: ‘Si yo fuera tú, me lo replantearía'”, declaró el mandatario estadounidense a medios de comunicación.

¿Es esto para ti, Katie? Sinceramente, no necesitas esto”, dijo el líder republicano.

Zacharia se convirtió en la portavoz de la sede presidencial tras la dimisión de Karoline Leavitt.

Su primera intervención se llevó a cabo el pasado 13 de octubre y tuvo una duración de 14 minutos, en los cuales solamente contestó tres preguntas a medios conservadores.

Igualmente, analistas señalaron que leyó la mayoría de sus declaraciones y tuvo problemas para responder a algunas cuestiones, como una sobre el intercambio de información de inteligencia con Ucrania.

 

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