Kamala Harris no descarta volver a competir por la Presidencia de EEUU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 12:18:10
Washington D. C., Estados Unidos, a 25 de octubre 2025.- La ex vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, indicó que no descarta la posibilidad de contender otra vez por la Presidencia de su país.

Lo anterior lo declaró en entrevista para la periodista Laura Kuenssberg, de la cadena británica BBC.

En ese sentido, la política demócrata comentó que "posiblemente" algún día sea presidenta, lo que expertos interpretaron como una declaración de que volverá a competir por llegar a la Casa Blanca en los comicios de 2028.

De igual forma, Harris comentó que cree que "sin duda, en su vida", sus sobrinas y nietas verían a una presidenta de Estados Unidos.

Ante el cuestionamiento de qué opina de que los sondeos la ubican incluso por debajo de Dwayne “The Rock” Johnson, la ex vicepresidenta aseveró que de momento no sigue con atención esos temas.

"Si hubiera escuchado las encuestas, no me habría presentado a mi primer cargo, ni al segundo, y desde luego no estaría aquí sentada", señaló Harris.

Cabe recordar que en noviembre de 2024, la demócrata perdió las elecciones presidenciales ante el entonces candidato republicano Donald Trump.

