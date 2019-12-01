Brasilia, Brasil, a 19 de octubre 2026.- El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) recibió un nuevo expediente de investigación contra el candidato presidencial de ultra derecha, Flávio Bolsonaro, por su presunta participación en el delito de lavado de dinero.

Cabe señalar que el senador ya es objeto de diligencias por una solicitud de fondos al banquero Daniel Vorcaro, expropietario del Banco Master, para realizar la película Dark Horse, una oda a su padre, Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil condenado por intento de golpe de Estado.

De acuerdo con las nuevas investigaciones, el aspirante presidencial que lidera la carrera de cara a la segunda vuelta electoral, estaría inmerso en movimientos de capitales en el sector de las apuestas.

Según los medios 'Estadão' y 'Folha', el expediente llegó por sorteo a los despachos del magistrado Alexandre de Moraes, responsable de la instrucción del caso que terminó con una condena por golpe de Estado de 27 años y tres meses de prisión para Jair Bolsonaro, así como del proceso por el que Eduardo Bolsonaro fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión por intentar coaccionar a jueces y orquestar desde Estados Unidos, sanciones contra Brasil para entorpecer la causa contra su padre.

"El análisis de la trayectoria personal y de los datos relacionados con Willer reveló la existencia de una amplia red de contactos con agentes públicos y figuras de proyección política, incluidos políticos, funcionarios públicos, miembros del Ministerio Público y personas vinculadas al Poder Judicial (...). Entre los vínculos que merecen especial atención se encuentra el relacionado con el senador Flávio Bolsonaro, cuya cercanía con el investigado aparece indicada en los elementos analizados", señaló la Policía Federal en el expediente citado por 'Estadão'.