Juez decidió que Erik Menéndez no es apto para recibir la libertad condicional; él y su hermano fueron acusados de matar a sus padres en 1989 en Estados Unidos 

California, Estados Unidos, a 21 de agosto de 2025.- El día de hoy, se llevó a cabo la audiencia de Erik Menéndez, uno de los dos hermanos acusados de haber matado a sus padres en 1989, para obtener la libertad condicional, en la cual, luego de que el panel comisionado de California examinará el caso, decidieran que es no apto para obtenerla.

Fue un panel de comisionados de California, lo que tuvieron que examinar la situación y dar un veredicto, los parámetros que usaron para decidir si Erik Menéndez era apto o no, fueron los siguientes: el historial criminal, la motivación para el crimen y signos de remordimiento, así como el comportamiento que ha tenido dentro de la prisión y los planes a futuro contemplados, esto para catalogar que no sean un peligro para la sociedad.

Esto sucede luego de que la justicia estadounidense el pasado mayo tras revisar el caso nuevamente, redujera la pena entre 50 años de cárcel y cadena perpetua, motivo por el cual se abrió la posibilidad de poder aspirar a la libertad condicional.

Mucha gente que no conocía el caso se ha sumado en apoyo a los hermanos Menéndez, esto porque ellos argumentan haber sido víctimas de abuso sexual por parte de su padre, estas declaraciones han causado que celebridades como Kim Kardashian intervengan en el caso, pidiendo justicia por ellos, exigiendo la liberación de los dos.

El día de mañana se llevará a cabo la sentencia de Lyle Menéndez, esperando que le otorguen la libertad condicional tan ansiada.