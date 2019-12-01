Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 19:08:49

Berlín, Alemania, 20 de noviembre de 2026.- Este viernes, miles de jóvenes y estudiantes participaron en una huelga internacional en varias ciudades de Alemania para protestar contra el aumento del gasto militar, el posible regreso del servicio militar obligatorio, el alto costo de vida y los recortes en educación y bienestar social.

En Berlín, los manifestantes se concentraron en puntos como la torre de televisión y la Puerta de Brandeburgo para oponerse al incremento de los presupuestos de defensa y a una posible reintroducción del servicio militar obligatorio.

El colectivo “Gen Z Regelt” organizó movilizaciones en 73 ciudades y localidades alemanas, sumándose a otras protestas estudiantiles registradas durante el otoño de 2026.

Durante las manifestaciones, los jóvenes señalaron que los gobiernos destinan grandes recursos a la defensa y al apoyo de grandes empresas, mientras reducen los recursos destinados al bienestar social y a las nuevas generaciones.

La jornada también tuvo alcance en otros países europeos, donde más de 50 colectivos juveniles impulsaron movilizaciones con consignas como “luchemos por nuestro futuro, no por sus guerras”.

Asimismo, se registraron concentraciones en países como Italia, España, Francia, Reino Unido, Suiza y Austria.