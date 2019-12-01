Joven ocasiona el fallecimiento de un compañero durante un viaje de caza en Iowa; lo confundió con una ardilla y le disparó

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 14:36:44

Iowa, Estados Unidos, a 2 de octubre de 2025.- Un joven perdió la vida, después de que durante un viaje de caza en Iowa, otro compañero le disparara al confundirlo con una ardilla.

De acuerdo a la información, Carson Ryan, de 17 años de edad, se encontraba cazando ardillas, cuando un integrante de su grupo le disparó en la nuca, además, el Departamento de Recursos Naturales de Iowa, señaló a través de un comunicado de prensa, que el joven le disparó sin querer al pensar que se trataba de una ardilla.

Ryan logró ser trasladado aun con vida al Centro de Atención Médica de la Universidad de Iowa, en donde el personal médico confirmó su deceso, debido a la herida que presentaba.

El Departamento de Recursos Naturales de Iowa, así como la oficina del sheriff del condado de Washington, se están encargando de realizar las investigaciones correspondientes en el lugar donde ocurrió el incidente.

El equipo masculino de atletismo de Washington High School reaccionó al fallecimiento de Ryan con una publicación en redes sociales, que acompañó una imagen del adolescente vistiendo el uniforme del equipo.

"El equipo de atletismo masculino de Washington les pide que mantengan a la madre, la familia, los compañeros de clase y los compañeros de equipo de Carson en sus corazones mientras superamos la devastadora pérdida de Carson. Estamos destrozados", expresaron en el post.

También las Escuelas de Pekin, que se encuentran en otro distrito escolar de la zona, pidieron a sus estudiantes y personal que usaran los colores del equipo de Ryan, como muestra de apoyo a su familia, el Distrito Escolar de Washington y la comunidad.