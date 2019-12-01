Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2026.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que la relación entre ambos países ha registrado avances en materia de seguridad, migración, combate al narcotráfico y cooperación bilateral, aunque reconoció que todavía existen retos pendientes.

A través de un mensaje publicado en redes sociales y dirigido al presidente Donald Trump, el diplomático afirmó que entre los resultados de la actual política estadounidense se encuentra el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, una reducción superior al 40 por ciento en las muertes relacionadas con el fentanilo y la detención en México de cinco de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

Johnson también destacó los acuerdos relacionados con el suministro de agua a agricultores de Texas, al señalar que han recibido más recurso hídrico que en la última década, así como los avances en el tratamiento de aguas residuales del río Tijuana.

El embajador indicó que su labor en México implica atender de manera permanente asuntos relacionados con migración irregular, narcotráfico, organizaciones criminales, seguridad fronteriza, medio ambiente, agua y comercio, además de la relación económica entre ambas naciones, que calificó como de un billón de dólares.

Aunque reconoció los resultados que atribuye a la administración de Trump, sostuvo que aún queda trabajo por hacer y afirmó que no han alcanzado ni la mitad del camino. Asimismo, reiteró que bajo la política de “America First”, el hemisferio occidental volvió a ocupar un lugar prioritario para Washington.