Japón aprueba primer tratamiento con células madre contra el Parkinson
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 12:26:20
Tokio, Japón, a 6 de marzo 2026.- Japón aprobó el primer tratamiento con células madre para el Parkinson y la insuficiencia cardíaca grave, que estarán disponibles en unos meses, informó la empresa Sumitomo Pharma, así como un equipo de médicos.

La farmacéutica dijo que recibió el permiso para la fabricación y venta de “Amchepry”, su terapia para la enfermedad de Parkinson que consiste en trasplantar células madre al cerebro del paciente.

Por otro lado, la prensa local informó que el Ministerio de Salud de Japón también autorizó ReHeart, unas láminas de músculo cardíaco desarrolladas por la empresa médica emergente Cuorips que pueden ayudar a formar nuevos vasos sanguíneos y restaurar la función cardíaca.

Según la dependencia sanitaria nipona, los tratamientos podrían salir al mercado y ponerse a disposición de los pacientes a mitad de este año.

Lo anterior significaría que el Amchepry se convertiría en el primer producto médico disponible comercialmente en el mundo que utiliza células madre pluripotentes inducidas (iPS), que se crean reprogramando genéticamente células adultas, ya especializadas, para que vuelvan a un estado juvenil.

