Israel y Líbano tendrán un alto al fuego de 10 días, anuncia Donald Trump

Tel Aviv, Israel, a 16 de abril de 2026.- Una ventana de distensión se abre en Medio Oriente tras el anuncio de un cese temporal de hostilidades entre Israel y Líbano, impulsado por la mediación de Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, informó que ambas naciones acordaron implementar un alto el fuego de 10 días, luego de sostener conversaciones directas con el mandatario libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. De acuerdo con el anuncio, la tregua comenzará a aplicarse a partir de las 17:00 horas (tiempo del este de Estados Unidos).

En un mensaje oficial, Trump calificó el entendimiento como un hecho significativo en la búsqueda de estabilidad regional, al asegurar que este paso podría sentar las bases para avanzar hacia un acuerdo de paz más amplio entre ambas naciones.

El mandatario también destacó que el acercamiento se produce después de una reunión considerada histórica, celebrada el martes en Washington, donde representantes de Israel y Líbano dialogaron por primera vez en más de tres décadas. El encuentro fue encabezado por el secretario de Estado, Marco Rubio, en un intento por reactivar los canales diplomáticos entre países marcados por tensiones prolongadas.

Como parte del seguimiento al acuerdo, Trump señaló que instruyó al vicepresidente JD Vance, así como a Rubio y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Razin’ Caine, a colaborar con ambas partes para construir una ruta que permita consolidar un acuerdo duradero.

Asimismo, el líder republicano aprovechó para destacar el papel que ha realizado para mediar conflictos. “He tenido el honor de resolver nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima, ¡así que manos a la obra!”.

El anuncio se da en medio de un conflicto que se ha intensificado en los últimos meses, tras ataques del grupo Hezbollah contra territorio israelí y la posterior respuesta militar de Israel en el sur del Líbano. La confrontación ha dejado miles de víctimas y ha provocado el desplazamiento de más de un millón de personas, agravando la crisis humanitaria en la región.

Aunque la tregua representa un respiro temporal, las posturas entre ambas partes siguen distantes. Mientras Israel mantiene su exigencia de desmantelar a Hezbollah y establecer una zona de seguridad en territorio libanés, el gobierno del Líbano insiste en un alto al fuego inmediato acompañado de garantías para preservar su soberanía.

El acuerdo, por ahora limitado en el tiempo, busca abrir un espacio para negociaciones más profundas que permitan reducir la violencia y avanzar hacia una solución de largo plazo.