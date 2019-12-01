Israel y Gaza intercambian listas de "prisioneros" a liberar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 07:44:58

El Cairo, Egipto, a 8 de octubre 2025.- El grupo extremista que controla la Franja de Gaza informó que ya se intercambiaron “las listas de prisioneros que serán liberados”, al tiempo que aseguró que hay un “espíritu de optimismo” respecto a las conversaciones de paz con Israel que se desarrollan en Egipto.

De igual forma, Hamás dio a conocer en un comunicado que su delegación demuestra “la positividad y la responsabilidad necesarias para lograr los avances necesarios y completar el acuerdo”.

Asimismo, la nota indicó que los mediadores de Egipto y Catar “están realizando grandes esfuerzos para eliminar cualquier obstáculo a la implementación del alto el fuego, y prevalece un espíritu de optimismo entre todos”.

Cabe señalar que, Fawzi Barhoum, uno de los portavoces del grupo islamita, insistió en que solo habrá un acuerdo si el fin de la guerra es definitivo y si Israel abandona el territorio palestino.

En las conversaciones también está prevista la participación de un equipo negociador estadounidense encabezado por el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff.