Israel moviliza a 60 mil tropas para tomar la Ciudad de Gaza
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 08:36:14
Jerusalén, Israel, a 20 de agosto 2025.- Israel movilizó a 60 mil tropas reservistas para tomar el control de la Ciudad de Gaza, informó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

El ministro Katz "ha aprobado el plan de ataque del ejército israelí en Ciudad de Gaza", la mayor localidad de este territorio costero palestino, indicó la dependencia a la AFP.

De igual forma, autorizó "la emisión de órdenes de movilización de los reservistas necesarios para llevar a cabo la misión”, agregó el medio citado.

Cabe recordar que, a inicios de agosto, el gabinete de seguridad dirigido por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, autorizó un plan para tomar militarmente la capital del enclave palestino, así como los campos de refugiados adyacentes.

Según información de las Fuerzas Armadas, en 22 meses de guerra, el Ejército israelí tomó alrededor del 75% de la Franja de Gaza.

Noventa Grados
