Israel mata al primer ministro Hutí y a varios ministros más en Yemen
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 19:14:10
Sanaa, Yemen, a 30 de agosto de 2025.- El gobierno hutí de Yemen, confirmó este sábado la muerte de su primer ministro, Ahmad Ghaleb al Rahwi, junto con varios de sus ministros, durante un bombardeo israelí contra la capital Saná el pasado jueves. Según el comunicado oficial, los funcionarios fueron alcanzados mientras sostenían una reunión de trabajo para evaluar su desempeño anual.

El ejército israelí reconoció haber atacado un “objetivo militar” en la capital yemení, aunque no especificó la identidad de los blancos alcanzados. Los hutíes, respaldados por Irán, señalaron que los ataques también afectaron instalaciones estratégicas de la ciudad.

Desde el inicio del conflicto en Gaza, los hutíes han lanzado numerosos ataques con misiles y drones contra Israel en apoyo a los palestinos, aunque la mayoría han sido interceptados. En los últimos meses, también han atacado buques frente a las costas de Yemen que, aseguran, están relacionados con intereses israelíes.

Tras el bombardeo del jueves, Israel intensificó su ofensiva en zonas controladas por los rebeldes, golpeando el aeropuerto de Saná y varios puertos en el oeste del país. La muerte del primer ministro hutí supone un golpe a la cúpula política de los rebeldes que dominan amplias regiones de Yemen desde 2014.

