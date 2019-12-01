Israel lanza oleada de ataques contra instalaciones nucleares y bases de drones de Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 10:47:28

Tel Aviv, Israel, a 12 de marzo 2026.- El Ejército israelí anunció que su Fuerza Aérea lanzó una serie de ataques contra el complejo Taleghan, ubicado en Parchin, al sureste de Teherán, señalado como una instalación utilizada por Irán para avanzar en capacidades críticas de desarrollo nuclear.

De acuerdo con el comunicado oficial, dicha infraestructura iraní habría sido rehabilitado recientemente tras un ataque ocurrido en octubre de 2024 y estaba vinculado al proyecto secreto “Amad”, con el que la República Islámica habría experimentado explosivos avanzados y componentes sensibles para armas nucleares.

Cabe mencionar que el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, con sede en Washington, había advertido previamente que en Parchin se realizaban actividades militares encubiertas relacionadas con el programa nuclear iraní.

Al mismo tiempo, el Ejército israelí dio a conocer que en los últimos días han destruido más de 250 drones, lanzadores y sitios de lanzamiento pertenecientes al sistema aéreo no tripulado del régimen de los ayatolás.