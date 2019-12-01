Israel intercepta al último barco de la flotilla Sumud e inicia deportaciones de activistas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 11:47:49

Jerusalén, Israel, a 3 de octubre 2025.- El Ejército de Israel interceptó al último barco de la flotilla Sumud que seguía su ruta hacia Gaza con ayuda humanitaria para la población afectada por el conflicto bélico.

Por lo anterior, el Gobierno israelí comenzó con las deportaciones de cientos de activistas de varios países entre los que se encuentran España, Brasil, México y Argentina.

Cabe señalar que la líder social Greta Thunberg, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, el brasileño Thiago Ávila o el nieto de Nelson Mandela, Mandla Mandela, son algunos de los participantes en la iniciativa.

"Más de 470 participantes de la flotilla fueron detenidos por la policía militar, sometidos a rigurosos controles, y transferidos a la administración penitenciaria", dijo la policía nacional del Estado judío.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Israel informó que los activistas serían expulsados a países europeos.

"Cuatro ciudadanos italianos ya han sido deportados. El resto están en proceso de ser deportados. Israel quiere terminar este procedimiento lo antes posible", afirmó la cancillería en un comunicado en X.