Israel confirma abatimiento del jefe de la Inteligencia iraní

Tel Aviv, Israel, a 18 de marzo 2026.- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó el abatimiento del ministro de Inteligencia de Irán, Ismail Jatib, tras un bombardeo a cargo de sus Fuerza Aérea.

A través de un comunicado, el funcionario de Tel Aviv recalcó que se trata del tercer asesinato de un alto mando militar o de inteligencia de la República Islámica en los últimos días.

“Tras los contundentes asesinatos de altos funcionarios del régimen, el líder de facto de Irán y jefe de la organización Basij, (Ali) Lariyani y (Gholamreza) Soleimani, anoche también fue asesinado el ministro de Inteligencia iraní, (Ismail) Jatib, quien estaba a cargo del sistema interno de asesinatos y represión del régimen”, se lee en la nota de prensa.

De acuerdo con el Ejército Israelí Jatib desempeñó un papel fundamental durante las recientes protestas en todo Irán, tanto en lo que respecta “a la detención y el asesinato de manifestantes como en la configuración de la evaluación de inteligencia”.

Por su parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le había sancionado en 2022 por la participación del Ministerio de Inteligencia iraní en “actividades cibernéticas contra Estados Unidos y sus aliados”, incluidos también el Gobierno de Albania, que ese mismo año tuvo que suspender sus servicios públicos en línea tras un ataque cibernético.