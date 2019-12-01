Israel asegura que ultimó al jefe del Consejo Supremo de Seguridad iraní

Israel asegura que ultimó al jefe del Consejo Supremo de Seguridad iraní
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 07:47:23
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Tel Aviv, Israel, a 17 de marzo 2026.- El Ministerio de Defensa de Israel aseguró que acabó con la vida del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, en los bombardeos del pasado 16 de marzo contra “infraestructuras del régimen” iraní.

“Lariyani y el comandante de la Basij fueron eliminados esta noche y se unieron al jefe del plan de destrucción, (Ali) Jameneí, y a todos los miembros frustrados del eje del mal en las profundidades del infierno”, dijo el ministro de Defensa israelí, Israel Katz a través de un comunicado.

Cabe señalar que previo al bombardeo masivo, la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había emitido un breve comunicado que dice lo siguiente: “El primer ministro Benjamín Netanyahu ordena la eliminación de altos funcionarios del régimen iraní”, acompañado de una foto del mandatario al teléfono junto a un mando militar.

Lariyani (Irak, 1958) estaba considerado una de las figuras políticas más influyentes del régimen iraní, y había sido descrito por la prensa árabe como el “hombre más importante solo por detrás de figuras clave como Mojtaba Jameneí”.

Es de mencionar que, tras el reporte de su muerte, en la cuenta oficial de X del alto mando iraní se publicó una carta escrita a mano, la cual supuestamente fue redactada por el propio dirigente iraní y sin relación aparente con la noticia, en la que lamenta el fallecimiento de miembros de la marina iraní.

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